ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: юрист объяснил, могут ли вручить повестку за границей

2023-02-12 16:00

Украинцы, которые находятся за границей, также могут быть призваны в армию.

В Украине до 19 февраля продлено военное положение и общая мобилизация. Очевидно, их продлят и дальше.

После введения военного положения многие военнообязанные украинские мужчины оказались за границей. До сих пор не все они вернулись в Украину.

В то же время те украинцы, которые находятся за границей, также могут быть призваны в армию.

О правовых аспектах и реальном механизме мобилизации украинцев за границей рассказал помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Евгений Промский, пишет Today.ua.

По словам юриста, военнообязанные оказавшиеся за рубежом украинцы также подлежат призыву в рамках общей мобилизации. Однако прежде чем призвать их в ряды ВСУ, им должны вручить повестки.

Право на вручение повесток имеют следующие лица:

- представители органов местного самоуправления;

- руководители предприятий, учреждений, организаций;

- руководители учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отметим, что в этом списке нет представителей зарубежных дипломатических ведомств. Следовательно, нет механизма вручения повесток украинцам за границей.

При этом в пункте 52 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного Постановлением №1487 Кабинета Министров Украины от 30.12.2022, говорится, что "зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению военнообязанных резервистов в Украину". Но при этом совершенно не детализировано, как они могут этому процессу помочь.

"Таким образом, на данный момент украинцу, находящемуся за границей, правомерно повестку вручить не могут", – подытожил юрист.

Напомним, в Украине от 30 декабря 2022 года выдают "новые" повестки. Они составлены на бланках нового образца и отличаются несколькими пунктами. Потенциальный призывник имеет право отказаться от "старого" документа. Адвокаты объясняют, что предыдущий бланк утратил силу и не несет никакой правовой нагрузки.