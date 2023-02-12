ВОЙНА В Украине В Украине могут производить британское оружие — The Telegraph

2023-02-12 20:00

Высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве.

Британское вооружение и военные транспортные средства могут производиться в Украине в соответствии с планами, означающими углубление связей страны с НАТО.

Об этом пишет The Telegraph.

Высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы со своими коллегами в Киеве и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Британии с Украиной.

Британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, производящих оружие и транспортные средства на местном уровне по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся к тому, чтобы французские и немецкие конкуренты не побили их. Разворачивается гонка за то, чтобы поставить Великобританию «в передней части очереди», сказал The Telegraph один руководитель.

Это произошло после того, как Риши Сунак открыл дверь Британии во время внезапной поездки президента Владимира Зеленского в Великобританию на прошлой неделе.

Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует подписи Сунака. Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства может еще больше разжечь напряженность.

Даунинг-стрит и Министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это дело индустрии.

Но Эд Арнольд, научный сотрудник исследовательского центра Королевского института объединенных служб и бывший офицер британской армии НАТО, сказал: «Промышленное сотрудничество способствует тесноте в международных отношениях. Сначала это может быть выставлено как коммерческое, но оно потребует по крайней мере молчаливого политического одобрения».

По его словам, такое соглашение приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности.

Джеймс Блэк, эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation, сказал, что соглашение, согласно которому западное государство будет производить тяжелое оружие в Украине, будет первым, поскольку страна имеет незначительную историю промышленного сотрудничества.

Он добавил: «Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских или местных технологий, и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала недостаточными инвестициями, заторможенными реформами, проблемами с коррупцией и другими проблемами».

Украина изготовила по лицензии некое израильское и американское стрелковое оружие, например винтовки, и приспособила некоторые свои танки к израильской электронике.

Фрэнсис Туса, независимый эксперт по обороне, сказал, что любые новые

Понятно, что Украина сама хочет создавать артиллерию, транспортные средства и вооружение западного производства по лицензии, а не просто покупать их.

Лицензирование военного дизайна для местного строительства является обычным явлением, поскольку оно обеспечивает оружейным компаниям источник дохода, но позволяет стране заказчику сохранить рабочие места и развивать навыки. К примеру, британские вертолеты Sea King, построенные в Йовиле, являются лицензионными версиями американских моделей Sikorsky.

Этот шаг позволит Украине сохранить рабочие места для десятков тысяч рабочих обороны, поскольку она переходит от вооружений российского производства к вооружениям стандартов НАТО.

На прошлой неделе советник Укроборонпрома, украинского государственного производителя оружия, публично заявил, что хочет заключить соглашения с западными компаниями по производству западного оружия по стандартам НАТО внутри страны. Сергей Марковский заявил западным представителям, что Киев стремится заключить соглашения по усилению безопасности в регионе.

Украинские военные учат использовать технику НАТО, в частности британскую бронетехнику, в различных вооруженных силах.

Совместное производство помогло бы остановить зависимость Киева от поставок оружия с Запада.

Напомним, во время выступления в британском парламенте Зеленский призвал передать Украине истребители. Как сообщил представитель премьера Британии, в правительстве рассматривают возможность предоставления Украине истребителей, однако решение будет принято не скоро.

В то же время, Сунак пообещал усиление системы ПВО Украины в ближайшие недели и сообщил, что продолжаются обсуждения о предоставлении государству дальнобойных ракет, необходимых для решающей победы на поле боя.