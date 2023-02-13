ВОЙНА В Украине Спроба висадки десанту – самогубство для окупантів, - стверджують в ГУР

2023-02-13 10:27

"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", – сказав представник української розвідки Андрій Юсов.

Представник ГУР не виключає, що росіяни можуть ухвалити рішення про десант.

"Таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України.

Так само, як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам", – додав Юсов.

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2023-02-13 10:27
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ВОЙНА В Украине

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Разведка Великобритании оценила перспективы нового наступления оккупантов, как крайне низкие 2023-02-13 11:33
Спроба висадки десанту – самогубство для окупантів, - стверджують в ГУР 2023-02-13 10:27