ВОЙНА В Украине Война в Украине стала проверкой боеготовности и вооружений для НАТО

2023-02-14 08:26

Война оркостана против Украины стала проверкой для НАТО — Альянсу дали понять, насколько он обеспечен оружием, — Бураковский

Как видим, Европа не особо активно готовилась к вооруженному противостоянию с рф, а НАТО — вооружался далеко не всеми необходимыми в условиях современной войны типами вооружений.

Боевые действия в Украине дали понять союзникам, какие слабые места в обороне они имеют и какой военной техники нужно произвести больше.

Первым делом проверку войной прошли обеспечение и логистика Альянса. Об этом заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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ВОЙНА В Украине

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рф преувеличивает мощь своих наступлений - ISW 2023-02-13 21:30
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR 2023-02-13 21:00
Как кремль пытается остановить передачу западных танков и ракет Украине — подробности 2023-02-13 20:30