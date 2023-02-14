ВОЙНА В Украине Война в Украине стала проверкой боеготовности и вооружений для НАТО

2023-02-14 08:26

Война оркостана против Украины стала проверкой для НАТО — Альянсу дали понять, насколько он обеспечен оружием, — Бураковский

Как видим, Европа не особо активно готовилась к вооруженному противостоянию с рф, а НАТО — вооружался далеко не всеми необходимыми в условиях современной войны типами вооружений.

Боевые действия в Украине дали понять союзникам, какие слабые места в обороне они имеют и какой военной техники нужно произвести больше.

Первым делом проверку войной прошли обеспечение и логистика Альянса. Об этом заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.