ВОЙНА В Украине Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR

2023-02-13 21:00



Дания находилась в постоянном контакте с украинской стороной, в том числе по поводу САУ.

Многие западные партнеры передают Украине вооружения для борьбы с российскими оккупантами, которые могут вскоре пойти в новое наступление. Так, Дания предоставила нашей стране все свои САУ CAESAR.

О передаче самоходных гаубиц от Дании сообщило Министерство обороны Украины в Twitter и сопроводило свой пост видео:

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы".

САУ CAESAR - что о ней известно, характеристики

САУ CAESAR – французская самоходная артиллерийская 155-мм установка. Максимальная дальность стрельбы - 42 км.

Характеристики CAESAR:

калибр – 155 мм;

боекомплект –18;

скорость – 80 км/час по дороге и 50 км/час по бездорожью;

дальность стрельбы – до 42 километров в зависимости от типа боеприпасов;

скорострельность - 6 выстрелов менее чем за минуту.

Кроме того, гаубица использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

Напомним, 30 января 2023-го года премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Мы передаем все наши 19 гаубиц", — заявила она в Одессе во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.