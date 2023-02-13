ВОЙНА В Украине Как кремль пытается остановить передачу западных танков и ракет Украине — подробности

2023-02-13 20:30

Военные аналитики отмечают, что кремль не оставляет попытки задержать, остановить передачу западными странами дальнобойных ракет и танков Украине. Российская сторона активно продвигает нарратив, что такое вооружение будет представлять угрозу безопасности рф.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, российский президент владимир путин в декабре 2022 года обвинил США в умышленном затягивании войны после разрешения предоставить ЗРК Patriot.

«Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать Patriot (оборонные системы противовоздушной обороны) для ударов по территории рф. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции», — говорится в отчете ISW.

Кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности россии.

«Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории рф. И мнение о том, что Украина вторгнется в россию с помощью немецких Leopard, вызывает смех», — отмечают специалисты.

Информационная кампания кремля преследует две цели:

как можно дольше задержать прибытие западных танков, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для наступательных операций российских войск;

нарушить формулировку согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений — то, что Запад должен будет в конце концов сделать, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советских времен и не может производить или приобрести больше.

Кроме того, россия, зная о стремлении Запада к мирным переговорам, осознанно манипулировала этой темой в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и выиграть время для подготовки к новому большому наступлению.

В Институте изучения войны напомнили, что в течение декабря 2022 года кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Его активизация как раз совпала с подготовкой рф к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

«В планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков к возобновлению их инициативы на восточном фронте. Это продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел рф Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине», — подчеркивали аналитики ISW.

Как сообщал «Флот 2017», министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба заявил, что Украине передадут 120-140 танков.

Также сообщалось, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта. Кроме того, Киев ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков Panther KF51. Это самый современный немецкий танк.