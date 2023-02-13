ВОЙНА В Украине фото + видео БМП Bradley и не только: американская техника уже прибыла в Германию

2023-02-13 18:30

 

Военная техника, переданная США Украине в рамках соглашения о помощи на 2,85 млрд долларов, прибыла в немецкий порт. Видео разгрузки корабля уже распространилось по сети. Замечено, что морской транспортнник доставил БМП Bradley, ЗРК Avenger, ремонтно-эвакуационные машины и военные автомобили HMMWV.

Об этом сообщает газета Die Zeit.

Немецкий порт Бремергафен принял судно Arc Integrity с военной техникой для Украины.

При разгрузке были замечены бронемашины M2A2 Bradley, мобильные комплексы противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger, бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules, полноприводные военные автомобили HMMWV.

«Это часть соглашения США о военной помощи на 2,85 млрд долларов, объявленного в начале этого года», — напомнило издание.

Отметим, что Украина впервые получит мобильные зенитно-ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 км и в дальностях 0,5-5,5 км.

Напомним, неделю назад посольство США в Украине показало видео погрузки более 60 БМП Bradley на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

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