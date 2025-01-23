Экономика Швеция подтвердила намерение инвестировать в производство тяжелой бронетехники в Украине

2025-01-23 16:43

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев встретился с директором управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного снабженческого агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз стороны договорились о разработке двустороннего соглашения о поддержке внедрения совместных проектов в сфере ОПК и обсудили предметные предложения по их созданию, в частности, перечень приоритетных изделий, которые они будут выпускать.

"Безусловно, ПВО и боеприпасы остаются приоритетами Украины. Отдельная необходимость - развитие дальнобойных возможностей", - отметил замминистра обороны.

В свою очередь Йоганн Аксельссон отметил, что в скором времени ожидается положительное решение правительства Швеции о выделении нового пакета военной помощи Украине, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения рф. Как ожидается, помимо предоставления вооружения он будет предусматривать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности для увеличения дальнобойных способностей.

Дополнительно украинская и шведская стороны согласовали детали реализации контрактов по производству бронетехники, в частности, шведских БМП CV-90. Планируется наладить партнерство по техническому обслуживанию и ремонту этих бронемашин в Украине.