ВОЙНА В Украине Германия обучила обращению с Mars, Patriot, Marder и Leopard первую тысячу украинских солдат

2023-02-15 08:24

Более тысячи украинских военнослужащих уже прошли обучение в Германии по обращению с различными боевыми системами.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав Минобороны стран НАТО .

Также он выразил мнение, что обучение украинских военных "имеет центральное значение".

"Только в Германии до сегодняшнего дня уже 1,2 тыс. солдат Украины прошли специальную подготовку по обращению с боевыми системами, будь то РСЗО Mars, комплексы Patriot, бронемашины Marder или, как сейчас, танки Leopard", – сказал Писториус и добавил, что "оружие без обучения никому не поможет".