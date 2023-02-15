Более тысячи украинских военнослужащих уже прошли обучение в Германии по обращению с различными боевыми системами.
Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав Минобороны стран НАТО .
Также он выразил мнение, что обучение украинских военных "имеет центральное значение".
"Только в Германии до сегодняшнего дня уже 1,2 тыс. солдат Украины прошли специальную подготовку по обращению с боевыми системами, будь то РСЗО Mars, комплексы Patriot, бронемашины Marder или, как сейчас, танки Leopard", – сказал Писториус и добавил, что "оружие без обучения никому не поможет".