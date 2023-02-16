ВОЙНА В Украине документ В Украине перенесут на другие даты 8 марта и майские праздники – законопроект уже в Раде

2023-02-16 12:30

Замість 8 березня святкуватимемо 25 лютого, — проект закону на сайті ВРУ

Законопроект передбачає заміну 8 березня на 25 лютого – День української жінки. Дата обрана на честь дня народження Лесі Українки.

Крім цього, депутати хочуть скасувати святкування Дня праці 1 травня та Дня перемоги 9 травня.

За їхнім проектом слід відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня, але при цьому не оголошувати вихідний цього дня.

Також у проекті сказано про те, що можна зробити вихідною другу неділю травня, на честь Дня матері.

А замість 1 травня вихідним днем ​​пропонується зробити 9 березня – у день народження Тараса Шевченка.