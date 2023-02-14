ВОЙНА В Украине Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, - глава Пентагона Остин

2023-02-14 18:00

Страны-партнеры будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (касательно военной поддержки Украины - ред.). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил Остин.

Он заверил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.