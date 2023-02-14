ВОЙНА В Украине США говорят о переломном моменте в войне и призывают Украину определиться с приоритетами в контрнаступлении, - Washington Post

2023-02-14 18:30

С приближением первой годовщины вторжения России в Украину американские чиновники сообщили властям Украины, что наступает критический момент для смены траектории войны.

Об этом говорится в материале Washington Post.

"В последние месяцы война на востоке Украины идет медленно, и ни у одной из сторон нет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", - отмечают авторы.

По данным издания, о критическом характере следующих нескольких месяцев уже прямо заявили Киеву самые высокие должностные лица Байдена - в частности, заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посещавшие Украину в январе.

Директор ЦРУ Уильям Бернс за неделю до этих визитов также посещал Украину. Он проинформировал президента Владимира Зеленского о военных планах России на ближайшие месяцы и отметил необходимость момента.

"Администрация Байдена также работает с Конгрессом, чтобы одобрить еще одну прямую бюджетную помощь Киеву в размере 10 миллиардов долларов, и ожидается, что на следующей неделе объявит еще один крупный пакет военной помощи и примерно в то же время введут дополнительные санкции против Кремля", - пишет WP.

В то же время, по данным издания, Запад надеется дать сигнал Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

"Но некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина, вероятно, не получат решающего военного преимущества в обозримом будущем", - отмечают авторы материала.

Издание также отмечает, что Байден и его главные помощники полны решимости поддерживать Украину как можно дольше и полнее. Но они предупреждают, что политический курс может ужесточиться после того, как Украина исчерпает текущий пакет помощи Конгрессу, который может состояться уже этим летом. В то же время, существует скрытая напряженность Запада относительно того, как Украине следует сосредоточить свои ресурсы в ближайшие месяцы.

"В течение месяцев Украина тратила значительные ресурсы и войска на оборону Бахмута на востоке Донбасса. Американские военные аналитики и планировщики утверждают, что невозможно одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, чтобы отвоевать то, что Соединенные Штаты считают более критической территорией", - пишет W.

Washington Post отмечает, что официальные лица США считают: если Украина продолжит воевать везде, куда Россия посылает войска, это пойдет на пользу Москве. Они призвали Украину определиться с приоритетом в выборе времени и проведении весеннего контрнаступления. Особенно в то время, когда США и Европа учат украинских защитников пользоваться более сложным вооружением, которое уже появляется на поле боя.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена считает, что захват Россией Бахмута "не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя", потому что это "лишь точка на карте, ради которой россияне потратили чрезвычайное количество крови и ресурсов".

Также американские разведчики считают, что отвоевание хорошо укрепленного оккупированного Крыма сейчас не под силу украинской армии.

"Помощники Байдена говорят, что они придерживаются лучшего курса действий: предоставляют Украине возможность вернуть себе как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем сесть с Путиным за стол переговоров", - подытожили в издании.