ВОЙНА В Украине США закупает артиллерийские боеприпасы для Украины на $522 млн - контракты уже подписаны

2023-02-15 12:28

Власти США заключили контракты на $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на AFP.

Армия США объявила о заключении контрактов на $522 млн с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины, – говорится в сообщении.

Указано, что заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений того, что «Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов».

Поставки новых боеприпасов планируется начать уже в марте. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

До полномасштабного российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90 тысяч снарядов в месяц. Договоры уже заключены. Такого количества снарядов в США не производили со времен Корейской войны.