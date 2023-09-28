ВОЙНА В Украине Эстония присоединится к немецкому контракту по поставке боеприпасов для Украины

2023-09-28 11:34

Эстония планирует присоединиться к немецкому рамочному контракту по поставке боеприпасов для обеспечения устойчивости Украины. Об этом со ссылкой на совместное заявление министров обороны Германии Бориса Писториуса и Эстонии Ханно Певкура сообщило посольство ФРГ в Украине.

"Боеприпасы остаются в центре внимания для обеспечения устойчивости Украины. Эстония решила принять участие в немецком рамочном контракте по боеприпасам", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что ранее обе страны уже объединяли усилия по поддержке Украины: Германия поддержала Эстонию в поставке Украине полевых гаубиц с боеприпасами, двух мобильных полевых госпиталей и транспортных средств.

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Премьер-министр Украины рассказал об уникальной комплексной защите энергообъектов 2023-09-28 09:31
Умеров об атаках на энергетическую инфраструктуру: Мы будем отвечать 2023-09-27 22:15