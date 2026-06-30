ВІЙНА В Україні Сьогодні в усіх регіонах України через спеку застосовуються графіки погодинних відключень світла

2026-06-30 11:34

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зростає

Негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях

Через складну ситуацію в енергосистемі – з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів – на ранок є знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 30 червня, воно на 1,2% , вище, ніж в цей же час попередньо дня – у понеділок. Причина змін – спекотна погода на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 29 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 26 червня. Причина – значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

Через зумовлене спекою зростання рівня енергоспоживання – сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги). Графік ймовірних відключень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі.

Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00. Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 23:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях – Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій. У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.