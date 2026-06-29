ВІЙНА В Україні Російські новобранці лишаються живими на фронті не більше 35 хвилин - The New York Times

2026-06-29 13:31

Після виходу на бойові позиції новобранець армії росії може прожити лише від 20 до 35 хвилин. Про це пише The New York Times.

Історик Петро Франкопан з посиланням на російських військових блогерів пише, що після зарахування на бойові дії солдат може розраховувати прожити від 10 днів до трьох тижнів - від прибуття на полігон до загибелі в бою. Більшість російських новобранців проходять лише кілька днів підготовки.

Зазначається, що щомісячні втрати росії перевищують 30 000 осіб. Загальні втрати з лютого 2022 року - понад 1 мільйон людей за оцінками західних джерел. росія зазнає восьми втрат на кожну втрату України.

Вербування нових контрактників у росії цього року впало на 30%. Щодня армія рф набирає від 800 до 1000 добровольців. Через труднощі з пошуком солдатів їм пропонують бонуси до 80 000 доларів і списання боргів до 140 000 доларів. 

"Надзвичайно високий рівень втрат з боку росії пояснюється вражаючим зростанням кількості військових безпілотників, які стали найефективнішою зброєю України", - пише видання.

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