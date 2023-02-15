ВОЙНА В Украине Итоги "Рамштайн-9": 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - БМП, 9 стран - системы ПВО

2023-02-15 17:00

Сейчас усилия сосредоточены на проведении обучения украинских военных на новых системах, а также на логистике и обеспечении необходимого обслуживания оружия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе.

"В последние месяцы группа, которая собралась сегодня, обязалась предоставить значительные объемы боевых возможностей танков, систем ПВО и боеприпасов. 11 стран обязались передать танки. 22 обязались передать Украине боевые машины пехоты. 16 обязались передать артиллерию и боеприпасы. И еще 9 - зенитные системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Милли.

Генерал США сказал, что участники "Рамштайна" сосредоточены на поставках вооружения, в отношении которого были взяты обязательства. А также на проведении обучения для украинских военных, предоставлении запасных частей, решении необходимых логистических вопросов и обеспечении необходимого обслуживания оружия. По его словам, эти все элементы остаются ключевыми, чтобы в будущем Украина одержала победу.

Вероятность поставки Украине истребителей F-16

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что не может сегодня заявить о передаче Украине боевых самолетов, в том числе истребителей F-16.

Он отметил, что сейчас грандиозная задача заключается в том, чтобы собрать вместе все виды вооружения, которые уже были обещаны Украине. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Bradley, боевых бронированных машинах Stryker, боевых машинах пехоты Marder и CV-90, бронетранспортерах M113, артиллерии, список этим не исчерпывается.

Кроме того, как сказал Остин, необходимо подготовить украинских военных к использованию этих видов вооружений, а также обеспечить обслуживание всех этих систем и доставить их на линию фронта.

Ранее Остин заявил, что восемь стран сотрудничают с целью предоставления Украине основных боевых танков Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.