ВОЙНА В Украине США заключили контракты на более чем $500 млн на производство снарядов для Украины

2023-02-15 16:30

Армия США заключила с двумя компаниями контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Источник: Радио Свобода

Детали: Заказы получили компании "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products", пишет издание.

Отмечается, что соответствующее решение Штаты приняли на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов. США планируют начать поставки новых боеприпасов в марте.

Контракты финансируются за счет инициативы Пентагона по поддержке безопасности Украины.

Что этому предшествовало: В январе газета The New York Times писала, что Пентагон планирует в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов.