ВОЙНА В Украине "Это откроет ящик Пандоры": Блинкен объяснил, почему путина нужно остановить, и назвал условия для мира в Украине

2023-02-15 20:00

Развязанная Россией война против Украины приводит к ужасающим потерям с обеих сторон. И вряд ли кто-то хочет мира больше, чем украинский народ, который защищается от неспровоцированной агрессии РФ, однако это должен быть справедливый и прочный мир, отражающий принципы Устава ООН и сохраняющий территориальную целостность Украины.

В достижении именно такого мира заинтересован весь мир, ведь если победит агрессор, это откроет "ящик Пандоры" – и спровоцирует другие агрессивные войны. Об этом в интервью Morning Edition заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет NPR.

Блинкен отметил, что война России против Украины продолжается уже почти год – и пока ничто не указывает на ее скорое завершение. Обе противоборствующие стороны несут потери, однако в мире заинтересована только Украина. Но она нуждается в справедливом мире.

"Прямо сейчас это во многом ужасная война на истощение с ужасными потерями. И мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии. Но это также должен быть справедливый мир и прочный мир. Это должен быть мир, отражающий принципы Устава ООН, которые сохраняют территориальную целостность Украины", – заявил Блинкен.

В то же время Кремль никак не проявляет стремления закончить войну. По мнению госсекретаря США, прочный мир в регионе возможен лишь тогда, когда президент РФ Владимир Путин "откажется от своего представления о том, что Украина – его собственная страна".

"Владимир Путин должен отказаться от своего представления о том, что Украина – его собственная страна, что ее нужно стереть с карт и включить в состав России. Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, именно этого он и добивается. И пока он не разуверится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", – заявил Блинкен.

Также госсекретарь США подчеркнул: в победе Украины и восстановлении ее территориальной целостности заинтересован весь мир. Ведь если победит агрессор, если он не понесет ответственности за содеянное, это развяжет новые войны во многих уголках планеты.

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Все в порядке, вы можете войти, взять ее силой и удержать", – это откроет ящик Пандоры по всему миру, и найдутся агрессоры, которые скажут: "Ну, мы сделаем то же самое и это сойдет нам с рук", – сказал Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что США изменяют номенклатуру военных поставок Украине. Делается это с позиции, что Киев должен вернуть захваченные Россией украинские территории. Вашингтон анализирует, что нужно ВСУ и может принести наибольшую эффективность – и исходя из этого формирует последующие пакеты военной помощи.

Также сообщалось, что США заключили контракты на поставку боеприпасов для Украины на $522 млн. Речь идет о производстве 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины, запасы которых ВСУ быстро расходуют.

К тому же, по данным WSJ, Штаты могут передать Украине тысячи единиц оружия и более миллиона боеприпасов, которые направлялись боевикам Йемена.