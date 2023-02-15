ВОЙНА В Украине путин готовится к длительной войне, но роССийские элиты не верят в победу, - Reuters

2023-02-15 22:00

 

Президент России Владимир Путин готовит основу для продолжительной изнурительной войны в Украине. Глава страны-агрессора рассматривает войну "как переломный момент" и возможность "проучить" США, возродить Россию после распада Советского Союза. Однако некоторые российские элиты считают, что диктатор привел свою страну длительного и безрезультатного истощения человеческих жизней и ресурсов.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный российский чиновник заявил изданию, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались напрасными, а потери недостойны оккупированных территорий.

"Впереди будет еще труднее и дороже как для Украины, так и России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", - отметил собеседник.

Он также добавил, что многие представители российской элиты разделяют такую точку зрения. Однако, несмотря на все геополитические потрясения, у Путина нет. И учитывая подавление любого общественного инакомыслия, диктатору не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.

"Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", - сказал высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Из-за отсутствия альтернативы, как отмечает издание, Путин был вынужден приступить к мобилизации. Этот процесс побудил сотни тысяч человек бежать из России.

Кроме того, нет альтернативы и экономике России. Москва потеряла значительную часть газового рынка в Европе. Прогнозируется, что в марте добыча газа в РФ сократится.

"Западные фирмы и инвесторы стремятся выйти, заставив Россию ухаживать за Китаем как инвестора и покупателя ее нефти", – отмечает Reuters.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Это откроет ящик Пандоры": Блинкен объяснил, почему путина нужно остановить, и назвал условия для мира в Украине

2023-02-15 20:00

США говорят о переломном моменте в войне и призывают Украину определиться с приоритетами в контрнаступлении, - Washington Post

2023-02-14 18:30

За неделю в Украине "демилитаризовано" рекордное число руССких оккупантов

2023-02-14 14:32

Кулеба рассказал, что ждет путина 24 февраля

2023-02-13 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин готовится к длительной войне, но роССийские элиты не верят в победу, - Reuters

2023-02-15 22:00

ПОЛНЫЙ СПИСОК Остин перечислил, какое оружие на "Рамштайне" согласовали передать Украине перед наступлением

2023-02-15 21:00

"Это откроет ящик Пандоры": Блинкен объяснил, почему путина нужно остановить, и назвал условия для мира в Украине

2023-02-15 20:00

роССияне пытаются окружить Авдеевку с юга - ГВА

2023-02-15 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин готовится к длительной войне, но роССийские элиты не верят в победу, - Reuters 2023-02-15 22:00
ПОЛНЫЙ СПИСОК Остин перечислил, какое оружие на "Рамштайне" согласовали передать Украине перед наступлением 2023-02-15 21:00
"Это откроет ящик Пандоры": Блинкен объяснил, почему путина нужно остановить, и назвал условия для мира в Украине 2023-02-15 20:00
роССияне пытаются окружить Авдеевку с юга - ГВА 2023-02-15 19:30