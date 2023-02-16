ВОЙНА В Украине лукашенко сказал, в каком случае готов вступить в войну против Украины

2023-02-16 20:00

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

Об этом сообщает издание "Белта".

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей", - заявил Лукашенко.

По словам диктатора, в случае нападения он готов нанести "жесточайший ответ". И это якобы касается не только Украины, но и других соседних государств.

Напомним, ранее глава правящего режима Беларуси неоднократно заявлял, что "не собирается" применять войска в войне против Украины. В частности, в ноябре прошло года он сказал, что "мечтает", чтобы войны не было в его стране.

По мнению военныъ экспертов, Беларусь продолжит усиливать оборонные возможности возле украинской границы. Однако Лукашенко, как и раньше, вероятно, будет продолжать уклоняться от непосредственного участия в войне.