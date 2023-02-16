ВОЙНА В Украине Оккупанты изменили тактику атак по Украине. Игнат рассказал ее особенности

2023-02-16 18:00

 

Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях оккупантов назвали новой тактикой.

Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 канала.

"Мы констатировали этот факт (изменение тактики, - ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.

Напомним, Россия ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.

В частности, силы ПВО сбили над Днепропетровской областью пять ракет. Еще одну - в Запорожской области.

Также: в Полтавской области ночью зафиксировали российские дроны и ракеты. Оккупанты ударили двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге;

россияне ударили тремя ракетами по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. От него не зависит подача электроэнергии в регионе;

под утро РФ атаковала Кировоградскую область. Зафиксирован "прилет" в объект инфраструктуры в Кропивницком районе.

При этом Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти украинскую ПВО.

subscriber subscriber

Еще по теме

лукашенко заговорил о мире в Украине и обвинил западные страны в эскалации

2023-02-16 18:30

Морозы отступят: когда в Украину придет потепление до +8

2023-02-16 16:00

Кипр на год продлил временную защиту для украинских беженцев

2023-02-16 14:29

Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл ворогом критичної інфраструктури України

2023-02-16 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для путина, - Politico

2023-02-16 19:00

лукашенко заговорил о мире в Украине и обвинил западные страны в эскалации

2023-02-16 18:30

Оккупанты изменили тактику атак по Украине. Игнат рассказал ее особенности

2023-02-16 18:00

Британская разведка: У рф еще много военных самолетов, но масштабная воздушная кампания маловероятна

2023-02-16 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Блинкен считает, что попытка Украины вернуть оккупированный Крым станет "красной линией" для путина, - Politico 2023-02-16 19:00
лукашенко заговорил о мире в Украине и обвинил западные страны в эскалации 2023-02-16 18:30
Оккупанты изменили тактику атак по Украине. Игнат рассказал ее особенности 2023-02-16 18:00
Британская разведка: У рф еще много военных самолетов, но масштабная воздушная кампания маловероятна 2023-02-16 17:30