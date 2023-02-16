Мир Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв приблизилось к 42 000

2023-02-16 16:30

 

Поисково-спасательные работы в двух странах продолжаются, под завалами продолжают находить живых людей.

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам человек. Об этом сообщили местные власти и СМИ.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), в Турции погибли 36 187 человек и 108 068 пострадали

Отмечается, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано более 4,3 тысячи повторных подземных толчков.

На данный момент более 216 тысяч лиц временно переселены из зоны бедствия.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Дамаск и ООН, жертвами стихии в Сирии стали более 5800 человек.

Таким образом общее число погибших в двух странах достигло 41 987 человек.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов, которые затронули соседнюю Сирию.

В результате подземных толчков возник разлом земной коры протяженностью 400 км.

 

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