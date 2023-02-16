ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, кому и на сколько поднимут пенсии в марте: кого коснется индексация

2023-02-16 20:30

Существенная прибавка или копеечная доплата: кого и как коснется индексация пенсий в марте

Об этом пишет 24 канал.

Так, в марте состоится плановая индексация пенсий, выплаты возрастут для нескольких категорий пенсионеров.

При этом Минсоцполитики пока не обнародовало информацию о том, каким именно будет повышение. Известно только, что перерасчет будет происходить по закону по привычной формуле. То есть, для определения размера пенсии после индексации учитывается 50% инфляции прошлого года и коэффициент от средней заработной платы за последние 3 года.

Так как потребительская инфляция в прошлом году составила 26,6%, то размер индексации должен быть приближен к этому показателю. Исходя из данных Социальной информационной платформы, в 2023 году индексация пенсий должна быть равна 22%.

По словам председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, в любом случае, индексация состоится в двузначных числах.

"На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каков будет размер индексации. В любом случае, размер индексации будет определяться двузначными цифрами", – рассказал он в комментарии 24 Канала.

При этом важным является то, что индексировать будут только расчетный размер пенсии, то есть "голую" сумму выплаты без доплат и надбавок. К примеру, если человек получает 2400 гривен пенсии, из которой расчетная – 2093 гривны, то его пенсия вырастет на 2093×0,22=460,46 гривны.

Как отмечается, в марте пенсию проиндексируют для наиболее уязвимых слоев населения. В частности, повысят следующие выплаты:

по возрасту;

инвалидностью;

потерей кормильца;

за выслугу лет;

страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Как отметил заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, другие пенсии, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и тому подобное, проиндексируют уже после окончания военного положения.