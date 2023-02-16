ВОЙНА В Украине Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл ворогом критичної інфраструктури України

2023-02-16 13:35

Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл критичної інфраструктури:

• 10.10 - 80 ракет;
• 11.10 - 28;
• 22.10 - 33;
• 31. 10 - 50;
• 15.11 - 96;
• 17.11 - 20;
• 23.11 - 67;
• 05.12 - 70;
• 16.12 - 76;
• 29.12 - 70;
• 31.12 - 20;
• 14.01 - 38 (з них 23 Х-101, Х-555, "Калібр");
• 26.01 - 56 (49);
• 10.02 - 71;
• 16.02 - 36 (20);

Ракети С-300/400, якими обстрілюють прифронтові міста, до статистики не потрапляють.

Вночі був досить не стандартний обстріл, звертаємо вашу увагу на 3 факти:

• з попереднього минуло лише 6 днів;
• всього 36 ракет;
• із 36 було аж 12 ракет Х-22, які, на жаль, ми збивати не можемо.

Тобто, сьогоднішній удар був більш експериментальним, ніж звичайним.

Виходячи з даних Міноборони, ГУР, а також Повітряних сил, на даний момент у ворога залишилося:

• 87 ракет "Калібр", Х-101, Х-555;
• 347 - Х-29, 31, 35, 58, 59;
• 145 - Х-22, 32;
• 53 - Х-47м2 "Кинджал";
• 325 - П-800 "Онікс".

Більше значення мають ракети першого пункту, інші масово не запускаються.

Проте, не варто забувати про темп виробництва ракет ворогом, ~50 ракет на місяць.

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