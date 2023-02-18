ВОЙНА В Украине Из Парижа с приветом: Украина получила комплексы «Akeron», на подходе БМП AMX-10P

2023-02-18 09:00

Жан-Луи Тьерио, вице-президент Комиссии по нацобороне и Вооруженным силам Франции, заявил, что Украина от французского народа в рамках военной помощи получила противотанковые ракетные комплексы пятого поколения «Akeron». Также стало известно о готовящейся передаче БМП AMX-10P.

Об этом сообщают СМИ.

По словам чиновника, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним.

«Сегодня ясно, что вооружение, которое мы предоставляем хорошее и работает. САУ «Caesar», ЗРК «Mistral» и отправленные «Akeron» хорошо выполняют свои задачи», — говорится в сообщении Opexnews.

Akeron MP — французская противотанковая управляемая ракета система пятого поколения обладает режимами работы «выстрелил-забыл» и командной наводкой, ПТРК также интегрирует стороннее целеуказание для сценариев стрельбы из закрытых позиций посредством фиксации после запуска для прямой видимости (NLOS) использования. На вооружении ВС Франции с 2017 года.

Кроме того, Париж планирует передать Украине боевые машины пехоты AMX-10P, снятые с вооружения армии в 2015-м году, сообщает журналист французского l’Opinion Жан Мерке в Twitter.

В Украину будут отправлены 25 единиц устаревшей боевой техники, которая уже не входит в состав вооруженных сил и передана на базы хранения.

AMX-10P – это французская боевая машина пехоты, производившаяся до 1994 года. Из состава вооруженных сил Франции AMX-10P активно выводилась в первой половине 2010-х годов. Полный отказ состоялся уже в 2015 году — тогда устаревшие БМП были заменены на БТР VBCI.