ВОЙНА В Украине Истребители для Украины: в США не против, если партнеры передадут самолеты

2023-02-18 20:00

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, заявил, что США не диктуют союзникам, какое вооружение они должны поставить Украине, и будут приветствовать инициативу третьих стран по передаче истребителей.

Об этом Джон Кирби сказал на брифинге.

«Если кто-либо из наших партнёров и союзников желает поставить истребители господину Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — сказал Кирби.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что американская сторона «никогда не диктовала» союзникам, какие виды вооружения и в какие сроки они должны поставить Киеву.

Кирби заметил, что США на данный момент не проводят обучение пилотов ВСУ по управлению западными истребителями, так как Вашингтон не обещал передать самолеты Киеву.

Как сообщалось ранее, что Украина ведет переговоры о поиске платформы по предоставлению тактической авиации. Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Союзники уже передали Украине ряд западных систем вооружений, поставку которых перед этим исключали, и «невозможное стало возможным».

Также сообщалось, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты, размещенные на территории временно оккупированного Крыма. Такую позицию США озвучила Виктория Нуланд.