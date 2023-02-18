ВОЙНА В Украине Франция поставит Украине САУ Caesar раньше срока

2023-02-18 21:00

Парижу удалось ускорить производство оружия, в результате чего поставки Украине будут раньше намеченного срока.

Украина вскоре сможет получить дополнительные САУ Caesar, поскольку Франция ускорила производство вооружений. Об этом заявила на Мюнхенской конференции министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщает Укринформ.

Она заявила, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите в скором времени, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она.

Напомним, о поставках дополнительных 12 САУ Caesar Минобороны Франции сообщило 31 января.

Также Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей. Этот вопрос должен рассматриваться во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Париж.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T с прозвищем Mamba.

Также Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы Akeron.