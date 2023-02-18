ВОЙНА В Украине Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico

2023-02-18 11:00

 

Группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16

Об этом сообщает Politico.

Также группа конгрессменов США призывает Байдена содействовать передаче Украине подобных самолетов.

"Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев", - говорится в материале.

Послание к американскому президенту подписали пять членов Палаты представителей Конгресса США. Трое являются демократами, двое - республиканцами.

Законодатели считают, что F-16 или подобные им самолеты позволили бы украинским военным, в частности поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Польша 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

subscriber subscriber

Еще по теме

Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

2023-02-18 13:00

Требования остановить поставки оружия Украине наивны, - Писториус

2023-02-18 12:00

США передают еще более сотни миллионов долларов на восстановление украинской энергосистемы

2023-02-17 15:37

"Это историческое событие": в Польше назвали дату визита Байдена в страну и раскрыли детали программы

2023-02-16 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

2023-02-18 13:00

Требования остановить поставки оружия Украине наивны, - Писториус

2023-02-18 12:00

Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico

2023-02-18 11:00

В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

2023-02-18 10:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Италия одобрила шестой пакет помощи Украине 2023-02-18 13:00
Требования остановить поставки оружия Украине наивны, - Писториус 2023-02-18 12:00
Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico 2023-02-18 11:00
В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света 2023-02-18 10:00