ВОЙНА В Украине Сунак предложит партнерам удвоить военную помощь Украине

2023-02-18 19:00

 

Британский премьер-министр Риши Сунак должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с призывом удвоить военную помощь Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Также Сунак призовет западных союзников предоставить нашему государству "передовые возможности стандарта НАТО", чтобы украинские войска смогли изгнать противника с территории Украины.

Также в выступлении британского премьера речь пойдет об укреплении долгосрочной безопасности Украины и разработке нового плана защиты ее суверенитета в будущем от российской агрессии.

Также Макрон заявил, что РФ не может и не должна выиграть войну против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул, что уже в этом году нужно обеспечить крушение российской агрессии.

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