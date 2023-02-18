ВОЙНА В Украине Сунак предложит партнерам удвоить военную помощь Украине

2023-02-18 19:00

Британский премьер-министр Риши Сунак должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с призывом удвоить военную помощь Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Также Сунак призовет западных союзников предоставить нашему государству "передовые возможности стандарта НАТО", чтобы украинские войска смогли изгнать противника с территории Украины.

Также в выступлении британского премьера речь пойдет об укреплении долгосрочной безопасности Украины и разработке нового плана защиты ее суверенитета в будущем от российской агрессии.

Также Макрон заявил, что РФ не может и не должна выиграть войну против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул, что уже в этом году нужно обеспечить крушение российской агрессии.