ВОЙНА В Украине Вашингтон призвал власти Украины не медлить с контрнаступлением

2023-02-21 12:27

Белый дом призвал власти Украины не медлить с контрнаступлением. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена призвала команду украинского лидера Владимира Зеленского закрепить свои достижения на фронте на фоне ожидаемого наступления орков.

"Белый дом рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из США и Европы поступают беспрепятственно", - пишет Politico.

По информации издания, США опасаются, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

Politico напомнило, что в преддверии годовщины вторжения рашистов в Украину Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО. Как прогнозируют официальные лица, он подчеркнет Западу необходимость "держать курс на Украину".

"Несмотря на успехи Киева, роССия по-прежнему контролирует почти 20% территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение... На рф по-прежнему есть два решающих преимущества: силы и время", - говорится в материале.