ВОЙНА В Украине Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением – СМИ

2023-02-20 18:00

 

Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена призвала команду президента Украины Владимира Зеленского закрепить свои достижения, нанеся контрудар.

"По словам чиновников, Белый дом также рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно", - пишет Politico и добавляет, что есть опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

В материале также отмечается, что Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с ее президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО.

Там он, вероятно, заострит внимание на необходимости Запада держать курс на Украину.

Однако, как говорится в издании, несмотря на успехи Украины, "Россия все еще контролирует почти 20 процентов территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение".

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем

2023-02-20 19:30

Цивилизованный мир должен готовиться к долгосрочному сдерживанию рф, – премьер-министр Польши

2023-02-20 15:37

Потери личного состава оккупационных войск приближаются к 150 тысячам

2023-02-20 11:33

В энергосистеме Украины дефицит мощности отсутствует и даже не прогнозируется

2023-02-20 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Готовы ли роCCийские войска снова атаковать Украину с территории Беларуси – пограничники рассказали

2023-02-20 22:00

В Киеве испытают израильскую систему раннего оповещения - посол

2023-02-20 21:00

Обсудили следующие месяцы войны. Салливан раскрыл детали переговоров Зеленского с Байденом

2023-02-20 20:30

Китай пересечет "красную линию", обещая летальное оружие роССии – постпред США в ООН

2023-02-20 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Готовы ли роCCийские войска снова атаковать Украину с территории Беларуси – пограничники рассказали 2023-02-20 22:00
В Киеве испытают израильскую систему раннего оповещения - посол 2023-02-20 21:00
Обсудили следующие месяцы войны. Салливан раскрыл детали переговоров Зеленского с Байденом 2023-02-20 20:30
Китай пересечет "красную линию", обещая летальное оружие роССии – постпред США в ООН 2023-02-20 19:00