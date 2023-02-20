ВОЙНА В Украине Петля затягивается: глава Евросовета назвал основные санкции против кремля

2023-02-20 18:30

 

Европейский Союз в течение года после российского вторжения в Украину принял основные санкции против Кремля. Дальше петля будет только затягиваться.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель бельгийскому изданию Le Soir.

"Главное уже было сделано, поскольку мы ввели санкции против ископаемого топлива", - сказал он, отметив, что после этого остается не так уж много дополнительных опций для расширения санкций.

По его словам каждый следующий пакет санкций ЕС направлен на "затягивание петли" и предотвращение попыток обхода.

Мишель призвал европейцев усилить давление на российских оккупантов, поскольку следующие несколько недель могут стать "решающими в военном и, следовательно, в политическом плане".

Напомним, послы стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничения против Беларуси на заседании 22 февраля.

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