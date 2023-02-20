ВОЙНА В Украине Обсудили следующие месяцы войны. Салливан раскрыл детали переговоров Зеленского с Байденом

2023-02-20 20:30

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе переговоров были сосредоточены на обсуждении предстоящих месяцев боевых действий.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден во время своего визита был очень сконцентрирован на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным.

В частности, лидер США хотел обсудить видение 2023 года и прийти к общему пониманию целей с украинским коллегой.

"(Байден и Зеленский - ред.) уделили время обсуждению предстоящих месяцев с точки зрения поля боя и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя… Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, гуманитарной сфере и экономической поддержке. Они также говорили о политической стороне этого вопроса", - рассказал Салливан.

Он отметил, что Байден был взволнован во время своей поездки в Украину, поскольку он считал такой визит важным моментом.

"Честно говоря, поездка из Вашингтона была поездкой, наполненной реальным ожиданием того, что это важный момент, и что президент соответствует моменту и чувствует, что ему предстоит важная миссия, и он стремится ее выполнить", - уточнил Салливан.

Напомним, ранее стало известно, что 20 февраля президент США Джо Байден посетил Украину с рабочим визитом.

В частности, он провел встречу с Зеленским, после которой лидеры ответили на вопросы журналистов.