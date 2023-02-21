ВОЙНА В Украине В Зеленского объяснили, в каком оружии нуждается Украина на нынешнем этапе войны

2023-02-21 22:00

Подоляк пояснил, что есть конкретное оружие, которое крайне важно именно на этом этапе войны.

Украине для наращивания темпов освобождения территорий от россиян необходимо конкретное вооружение. Сейчас важно получить дальнобойные ракеты, штурмовую авиацию и системы ПВО.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме.

Подоляк объяснил, что военная стратегия снабжения очень проста. Она определяется исключительно "этапом войны" и "целями войны на этом этапе".

По его словам, цель Украины, которая защищается от агрессии России и освобождает свои территории, заключается в уничтожении остаточного ресурса российской боеспособности, нанесении нескольких крупных тактических поражений, переломе обороны на оккупированных территориях и резком наращивании темпов деоккупации.

Для достижения этой цели Украине нужны:

- Системы ПВО – для закрытия неба и сохранения гражданских и городов, защищения критической инфраструктуры и транспортной логистики. Кроме того, необходимы и истребители, чтобы эффективно уничтожать баллистические и гиперзвуковые ракеты РФ.

- Снаряды тяжелых калибров – для уничтожения больших объемов российских мобилизованных и для недопущения прямых контактных боевых столкновений.

- Дальнобойные ракеты – для эффективной отработки мест накопления вражеских резервов, уничтожения крупных тактических и стратегических составов, разрушения тыловой логистики. Это позволит существенно сократить боеспособность армии РФ и продлить или усложнить их логистику.

- Беспилотная авиация – они помогут создать постоянное напряжение на всей линии фронта и наносить эффективные точечные удары врагу.

- Бронетехника – позволяют минимизировать боевые потери и нарастить темпы быстрой деоккупации, не позволяя врагу фиксироваться на других позициях.

- Штурмовая авиация – для эффективного прикрытия наступающих частей. Это также минимизирует потери.

"Вся перечисленная номенклатура оружия крайне важна именно на этом этапе. В вполне конкретных – математически обусловленных – объемах. Партнеры совершенно точно знают всю логику и математику этого этапа", – пояснил Подоляк.

Напомним, в ISW считают, что ВСУ могут вернуть инициативу на поле боя в 2023 году, но, чтобы это произошло, важна реализация одного условия — достаточная и своевременная поддержка Запада.