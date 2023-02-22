ВОЙНА В Украине В Конгрессе США заявили, что в Вашингтоне смещается импульс в сторону передачи Украине ATACMS и F-16

2023-02-22 16:00

 

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам от Республиканской партии Майкл Маккол во время визита в Киев во вторник, 21 февраля, заявил, что в Вашингтоне смещается импульс в сторону отправки Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS и истребителей F-16. Об этом информирует Reuters.

Детали

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину США выделили 24 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности, но до сих пор воздерживались от отправки самолетов и ракет дальнего радиуса действия. Маккол был в Киеве в составе делегации Конгресса 21 февраля и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита украинский лидер передал ему "список пожеланий" оружия, включая F-16 и ATACMS, которые, как рассказал МаКолл, были предназначены "пройти вплоть до Крыма". По словам чиновника, администрация Байдена и Совет национальной безопасности Соединенных Штатов все еще расходятся относительно того, "как быстро и какое оружие" отправлять Украине, которая хочет иметь ракеты ATACMS и F-16 для противодействия российской агрессии.

Цитата

"Но я вижу растущий импульс к передаче (Украине - ред.) артиллерии и самолетов. В любом случае мы можем начать тренировать пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал он журналистам.

Напомним

Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Варшаве, заявил, что поскольку Украина продолжает защищаться от натиска россии и начинает собственное контрнаступление, это будут тяжелые и очень горькие дни.

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