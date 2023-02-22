ВОЙНА В Украине Оружие будет: Украина, ЕС и НАТО координируют производство

2023-02-22 17:30

Украина, ЕС и НАТО договорились создать координационный механизм для увеличения производства вооружений для украинских нужд. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник в Брюсселе на первой в истории трехсторонней встречи высокого уровня Украина-ЕС-НАТО, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, Украина, ЕС и НАТО объединяют усилия для увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины и пополнения запасов союзников.

С этой целью стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, который синхронизирует работу производителей, закупщиков и правительств.

Встреча в Брюсселе состоялась при участии генерального секретаря Йенса Столтенберга и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

Кулеба поблагодарил страны ЕС и НАТО за ряд важных решений по помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

«У нас общая цель — восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки», — сказал министр.

Он также заявил, что новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Кулеба также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО.

Столтенберг по итогам встречи заявил, что будущее Украины с евроатлантической семьей и после войны нужны будут долгосрочные договоренности для ее безопасности.