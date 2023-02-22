ВОЙНА В Украине Враг испытывает большой дефицит боеприпасов и пытается завозить снаряды из Ирана, - разведка

2023-02-22 14:31

россия завезла пробную партию снарядов из Ирана и сейчас пытается ввезти еще одну - около 20 тысяч. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.Украина.

"По Северной Корее подтвержденных случаев нет. Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами", - отметил он.

По словам Буданова, сейчас россия налаживает массовое производство артснарядов, но уже два месяца действующие в Украине российские группировки действуют в режиме максимальной экономии боеприпасов.

Вместе с тем, глава ГУР уверен, что России не удастся развернуть производство, достаточное для ведения артиллерийской войны.

"Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, добавилась еще эта локация. На всех других участках - режим экономии боеприпасов", - рассказал Буданов.

Он также добавил, что ракетных запасов в России остались "небольшие проценты от общего количества", производится меньше, чем враг применяет в одном залпе.

"В общей сложности за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа Калибр. Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит, ракет типа Х-101. Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает. Сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, потом раз в восемь дней, теперь - раз в десять дней, две недели. Они уменьшают количество ракет и увеличивают промежуток времени", - заявил глава ГУР.