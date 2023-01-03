ВОЙНА В Украине Мощные удары по военным объектам на россии продолжатся, - Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов

2023-01-03 15:37

В наступившем году удары по военным объектам на россии продолжатся. Более того, они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ABC News.

В то же время, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к уже произошедшей бавовне на российских авиабазах, глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет о том, что ему известно, уже после окончания войны.

На вопрос относительно ударов по Крыму он ответил: "Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".

Ранее ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка.