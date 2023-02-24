Мир В Польше поймали руССкого шпиона, собиравшего секретные данные об армии

2023-02-24 12:29

Польская прокуратура обвинила в шпионаже россиянина, постоянно проживающего в Польше. Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

Сообщается, что обвиняемый много лет жил в Польше, работал как предприниматель, участвовал в группах исторической реконструкции.

Следствие считает, что он пытался установить контакты с местными военнослужащими.

"На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о Вооруженных силах Польши", - сказала спикер прокуратуры.

Как отмечает пресс-секретарь, данные касались расположения отдельных воинских частей, их организационной структуры, фактической штатной численности, структуры управления, денежного довольствия солдат, а также вооружения отдельных подразделений, применяемой техники и вооружения, правил связи и взаимодействия войск.