ВОЙНА В Украине Год войны в Украине: Названы десять главных побед ВСУ над оккупационными войсками

2023-02-24 08:26

Украинские Вооруженные силы за год полномасштабного российского вторжения достигли немало успехов, из которых можно выделить десять главных побед. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Прежде всего – это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Наша вторая большая победа – это массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях", – сказала она.

Третьей победой ВСУ замминистра обороны назвала изгнание оккупантов с севера Украины и полную деоккупацию Киевской, Черниговской и Сумской областей.

По словам Маляр, четвертой победой можно назвать уничтожение российского крейсера москва, а пятой – освобождение острова Змеиный.

"Наша шестая победа – уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе.

Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских окупантов из Херсонской области в сентябре-октябре – восьмая победа", – отметила чиновница.

Девятой победой в Минобороны назвали успешные действия сил противовоздушной обороны, десятой – сдерживание наступления россиян на востоке.

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