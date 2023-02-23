ВОЙНА В Украине Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр

2023-02-23 20:30

Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

Цитата

«Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным», - сказала Маляр.

Дополнение

Украинские военнослужащие тренируются на системе Patriot и отмечают, что эти ЗРК помогут в защите украинского неба "совсем скоро".