Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр

Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.
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«Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным», - сказала Маляр.
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Украинские военнослужащие тренируются на системе Patriot и отмечают, что эти ЗРК помогут в защите украинского неба "совсем скоро".