ВОЙНА В Украине Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр

2023-02-23 20:30

 

Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

Цитата

«Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным», - сказала Маляр.

Дополнение

Украинские военнослужащие тренируются на системе Patriot и отмечают, что эти ЗРК помогут в защите украинского неба "совсем скоро".

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба

2023-02-23 22:00

Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине

2023-02-23 21:00

"Есть все шансы": Буданов дал оптимистический прогноз об окончании войны в Украине

2023-02-23 20:00

роССия выпустила по Украине 11 ракет, 10 из них упали в Белгородской области, - ВСУ

2023-02-23 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба

2023-02-23 22:00

Украинцы могут получить почти 1700 гривен на оплату коммуналки: кого коснется

2023-02-23 21:30

Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине

2023-02-23 21:00

Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр

2023-02-23 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба 2023-02-23 22:00
Украинцы могут получить почти 1700 гривен на оплату коммуналки: кого коснется 2023-02-23 21:30
Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине 2023-02-23 21:00
Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр 2023-02-23 20:30