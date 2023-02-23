ВОЙНА В Украине Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба

2023-02-23 22:00

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на том, что западные истребители не будут использоваться Украиной для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

Кулеба заявил, что истребители нужны Украине, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, министр сказал: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".

Ранее Кулеба заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в среду прокомментировал возможность передачи Украине истребителей, отметив, что прежде всего речь пойдет о советских самолетах МиГ-29, которые она стремится заменить на современные аналоги.