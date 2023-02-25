ВОЙНА В Украине Сюрпризы от Швеции: какие системы ПВО получит Украина

2023-02-25 18:00

Премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном заявил, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины Стокгольм поставит системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Об этом сообщает SVT.

По словам шведского премьера, в пакет военой помощи включены не только ПВО, но и танки Leopard.

Глава оборонного ведомства обратил внимание, что такие поставки являются, прежде всего, сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку.

«Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы россия не получила господства в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе», — добавил Йонсон.