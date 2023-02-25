ВОЙНА В Украине Сюрпризы от Швеции: какие системы ПВО получит Украина

2023-02-25 18:00

 

Премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном заявил, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины Стокгольм поставит системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Об этом сообщает SVT.

По словам шведского премьера, в пакет военой помощи включены не только ПВО, но и танки Leopard.

Глава оборонного ведомства обратил внимание, что такие поставки являются, прежде всего, сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку.

«Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, для Украины абсолютно важно, чтобы россия не получила господства в воздухе. Это возможность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе», — добавил Йонсон.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине

2023-02-25 21:00

"F-16 сейчас не нужны": Байден категорически отрицает передачу самолетов Украине

2023-02-25 20:00

Генштаб назвал потери рф за год войны в Украине

2023-02-25 15:00

Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

2023-02-25 08:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Бой Усик - Фьюри: промоутер назвал дату и место

2023-02-25 22:00

Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине

2023-02-25 21:00

"F-16 сейчас не нужны": Байден категорически отрицает передачу самолетов Украине

2023-02-25 20:00

У роССии снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - британская разведка

2023-02-25 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Бой Усик - Фьюри: промоутер назвал дату и место 2023-02-25 22:00
Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине 2023-02-25 21:00
"F-16 сейчас не нужны": Байден категорически отрицает передачу самолетов Украине 2023-02-25 20:00
У роССии снова закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - британская разведка 2023-02-25 19:00