ВОЙНА В Украине роССияне готовятся к боям за Крым и гонят на работы срочников – Генштаб

2023-02-26 19:00

Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщает в ежедневной сводке Генштаб ВСУ.

Так, по данным Генштаба, на инженерные работы привезли российских срочников.

«Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ», — говорится в сообщении.

В то же время из-за опасений деоккупации территорий Украины, поспешно сложил полномочия так называемый «городской прокурор» Горловки на Донетчине.

«Он готовится к эвакуации на территорию рф», – указали в Генштабе ВСУ.

В тоже время вражеские войска рф сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне наши защитники отбили 71 атаку оккупантов на этих участках фронта.

Российские захватчики постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня как по украинским позициям, так и по мирным объектам.

За прошедшие сутки армия страны-агрессора нанесла 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирныелюди. Угроза дальнейших российских ракетных атак является значительной по всей территории Украины.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Также наши защитники сбили три российских беспилотных летательных аппарата разных типов: «Орлан-10», Supercam S350 и «Ланцет-3».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы войск рф, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу, а также еще две важные вражеские цели.

За прошедшие сутки потери россиян в живой силе составили более 600 человек. Также у захватчиков на 6 стало меньше танков и бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили: