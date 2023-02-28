ВОЙНА В Украине Мобілізація в Україні: що робити, якщо вручили повістку НЕ за місцем реєстрації

2023-02-28 12:27

В Україні під час загальної мобілізації вручати повістки громадянам призовного віку можна в будь-якому громадському місці. Однак іноді трапляються випадки, коли документ вручили людині, яка стоїть на обліку в територіальному центрі комплектування в іншому місті/районі/області.

Про це розповів майор ЗСУ Олександр Мельничук.

Що робити у такому випадку?

Вручення повістки означає, що військовозобов‘язаний має актуалізувати свої дані та пройти медкомісію, але, за словами Мельничука, вручення документа не за місцем обліку людини викликає додаткові труднощі.

Майор ЗСУ зазначив, що така ситуація дуже розповсюджена, адже багато українців можуть їздити працювати в інші міста. Наприклад, військовозобов‘язаний стоїть на обліку у Львові, а працює у Києві, де й отримав повістку.

- Якщо військовозобов‘язаний у Києві отримав повістку, він має прийти до місцевого ТЦК та пояснити, що він стоїть на обліку в іншому місті. Далі з ТЦК регулюється питання ― чи залишатися проходити медкомісію у Києві, чи їхати до Львова, ― каже Мельничук.

Він також нагадав, що в період дії воєнного стану призовники не мають права змінювати місце проживання без дозволу голови ТЦК. Але якщо таке трапилося, то потрібно актуалізувати ці дані.