ВОЙНА В Украине НАТО сможет поставить Украине сразу два танковых батальона Leopard 2

2023-02-28 13:35

Уже в обозримом будущем НАТО сможет поставить Украине 62 танка Leopard 2.

Об этом заявил министр обороны Германии Писториус в интервью радио Deutschlandfunk.

По его словам, этого количества достаточно для формирования двух танковых батальонов.

Танки западного образца нужны для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Без этого на некоторых направлениях попросту невозможно будет реализовать контрнаступательные действия. В том числе потому, что освобождение территорий требует высокой интенсивности боевых действий.

Leopard 2 - это основной боевой танк немецкой армии, который также имеется на вооружении других стран НАТО и не только. Считается одной из лучших боевых машин в мире, обладает высокой надежностью и отличной огневой мощью. К однозначным преимуществам также относят еще и высокий показатель выживаемости экипажа.

ТТХ Leopard 2