ВОЙНА В Украине Шольц выдвинул условие роССии для начала переговоров с Украиной

2023-03-02 17:00

Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры. Кремль должен предпринять шаги для достижения мира.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает «Анадолу».

«Очевидно, что россия напала на Украину, и россия — это та страна, которая должна что-то сделать сейчас. Она должна сделать шаг вперед, чтобы мир стал возможным, и то, что необходимо — это вывод войск», — заявил он.

В то же время Шольц пообещал постоянную военную поддержку Украине.

«Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны. Мы проследим за тем, чтобы производство боеприпасов было активизировано. Для оружия, которое мы поставили сами, но также и для оружия, которое было передано из Восточной Европы», — заявил он.

При этом канцлер добавил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.