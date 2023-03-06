Мир В Нидерландах заведено уже 45 уголовных дел против пытавшихся обойти санкции ЕС против рф

2023-03-06 09:37

В Нидерландах правоохранители расследуют 45 уголовных дел против компаний и частных лиц, которые подозреваются в обходе санкций ЕС против эрефии, сообщает RTL Nieuws.

СМИ пишут, что на конец 2022 года дел было 27, но в нидерландской Генпрокуратуре допускают, что расследований станет больше.

"Следует ожидать, что чем дольше будут действовать санкции, тем больше будет случаев обхода ограничений", - отметили правоохранители.

Сообщается, что из 45 производств, которые в настоящее время открыты, 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых ограничений.

"Как минимум одно дело уже находится на рассмотрении в суде. Дмитрий К. подозревается в экспорте микрочипов и, возможно, дронов на рф, в частности через Казахстан. Однако это производство до сих пор не рассмотрено судом по существу", - указывает издание.

RTL Nieuws добавляет, что с момента вторжения рф в Украину таможня Нидернандов следит за новыми правилами перевозки товаров из эрефии и на россию.

За год было проведено более ста тысяч проверок, 357 раз груз останавливался для дополнительного контроля. Фиксировали предметы роскоши, но также обнаружены товары военного назначения или детали для вертолетов.

"Прямой экспорт из стран ЕС на рф резко упал после введения санкций. Но увеличивается как экспорт в страны, близкие к России, так и экспорт из этих стран дальше на рф", - пишут авторы публикации, добавляя, что это может указывать на попытку обойти санкции.

subscriber subscriber

Еще по теме

США расширили санкции: в «черный список» попали 37 китайских и роССийских компаний

2023-03-04 16:00

Если Китай предоставит оружие роССии, мы наложим суровые санкции, - Байден

2023-02-25 17:00

За признание "независимости" и аннексию территорий Украины: ЕС продлил санкции против роССии

2023-02-21 19:00

Петля затягивается: глава Евросовета назвал основные санкции против кремля

2023-02-20 18:30

Еще новости в разделе "Мир"

В Нидерландах заведено уже 45 уголовных дел против пытавшихся обойти санкции ЕС против рф

2023-03-06 09:37

Поврежденный в Беларуси самолет А-50 ремонтируют в Таганроге: на заводе подтвердили — СМИ

2023-03-04 20:00

Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида

2023-03-03 20:34

ВМС Великобритании конфисковали иранское оружие в Персидском заливе

2023-03-03 14:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Нидерландах заведено уже 45 уголовных дел против пытавшихся обойти санкции ЕС против рф 2023-03-06 09:37
Поврежденный в Беларуси самолет А-50 ремонтируют в Таганроге: на заводе подтвердили — СМИ 2023-03-04 20:00
Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида 2023-03-03 20:34
ВМС Великобритании конфисковали иранское оружие в Персидском заливе 2023-03-03 14:30