ВОЙНА В Украине За рік війни українські діти провели у бомбосховищах 920 годин

2023-03-06 10:27

За рік війни середня кількість годин, яку українські діти провели у бомбосховищах, становить 920 годин — повідомляє організація Save the Children.

Цей розрахунок базується на даних щодо частоти повітряних тривог, обстрілів та інших бойових дій. За цей період в Україні оголошували більше 16 тисяч повітряних тривог, кожна з яких тривала в середньому одну годину.

У районах з інтенсивними бойовими діями деякі сім'ї з дітьми змушені були проводити до 8 годин на день у бомбосховищах, не виходячи надвір через обстріли.

Загалом, 920 годин перебування у бомбосховищах еквівалентні близько 38 дням на рік.